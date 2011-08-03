Berlusconi piyasalara yüklendi

T24 - Avrupa'daki borç krizinin yeni başrol oyuncusu olarak gösterilen İtalya'da, Başbakan Berlusconi, parlamenterlere seslendiği konuşmasında piyasaları suçladı.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesinin yaşadığı borç sorunu ve düşük büyüme hızına ilişkin parlamentoda bir konuşm ayaptı.



Yaklaşık 35 dakika süren konuşmasında, Temsilciler Meclisi'nde parlamenterlere sıkıntılı ekonomik durumla ilgili bilgi veren Berlusconi, ülkesinin güçlü siyasi bir yapısı olduğunu belirterek, "Piyasalar gücümüzü dikkate almamaktadır" dedi.



Berlusconi'nin konuşmasını borsanın etkilenmemesi için kapanış saatine göre ayarladığı belirtildi.



İtalya'nın güçlü bir siyasi yapısı olduğunu belirten Başbakan, 80 milyar avroluk tasarruf paketini geçirdiklerini ve bu paketin Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından onayladığını anlattı.





Piyasalardaki gerilimin kendi ülkelerine de yayıldığını ifade Berlusconi, "Piyasalar gücümüzü dikkate almamaktadır" diyerek, piyasalara yüklendi.



Berlusconi İtalyan bankalarının bugün sağlam olduğunu, İtalya'nın temel gücünü, istikrarlı bir bankacılık sistemi olduğunu, özel sektörün düşük borçluluk düzeyinde olduğunu bilmeyen yatırımcıların baskısıyla İtalya'nın borçlanma faiz oranlarının yükseldiğini bildirdi. Berlusconi, İtalya'nın güçlü bir ticaret ruhunun bulunduğunu kaydetti.



Berlusconi konuşmasında, ekonomideki borç ve büyüme hızındaki düşme sorunu nedeniyle ekonomi Bakanı Giulio Tremonti tarafından hazırlanan ve geçen ay senato ile parlamentodan geçirilen tasarruf paketinin Avrupa Birliği'nin ve uluslararası gözlemcilerden onay aldığını hatırlattı.





VERGİ REFORMU



Bugüne kadar az şey yapmadıklarını ancak halen yapmaları gereken şeyler olduğunu dile getiren İtalya Başbakanı, "Piyasaların gelişmesine cevap verebilecek acil bir plana, yatırım için daha fazla kaynak serbest bırakmaya ihtiyacımız var. Hükümet ve parlamento kısa süre içinde vergi reformunu hayata geçirmelidir" dedi.





ULUSAL PLAN



Başbakan, yarın sosyal örgüt liderleriyle bir araya geleceğini bildirerek, "Sivil toplum örgütlerinin pozitif ve sorumlu çağrılarına üzerine hükümet, yarın ekonomik büyüme ve işsizlikle ilgili ulusal bir plan sunacak ve bunu yapmak için bu sosyal örgütlerle birlikte çalışacaktır" diye konuştu.



"İtalyanlara güçlü bir ülke sunacağız" diyen Başbakan Berlusconi, hükümetinin 2013'teki seçimlere kadar çalışmalarını tamamlamak istediğini ifade ederek, sözlerini tamamladı.



Bu arada, Berlusconi'nin konuşması sırasında, iktidar ortağı Kuzey Birliği Partisi lideri Umberto Bossi'nin oturuma katılmaması dikkati çekti.



Başbakan Berlusconi, parlamentodaki konuşmasının ardından muhalefet liderlerinin eleştirilerini dinledi. Başbakanın akşam saatlerinde de Senato'ya bilgi vereceği kaydedildi.



