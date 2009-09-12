Berlusconi: Para karşılığı seks yapmam

Hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında ifade veren işadamı Giampaolo Tarantini, Başbakan’a, birçok kez kadın götürdüğünü itiraf etti.

İtalya’nın hakkında her gün bir seks skandalı patlayan başbakanı Silvio Berlusconi (72), Barili işadamı Giampaolo Taranti’nin partilerine kadınları getirdiğini itiraf etti. Tarantini’nin, “Berlusconi’nin verdiği 18 partiye bu günr kadar 30 kadın götürdüm” demesinden bir gün sonra konuşan Başbakan, “Tarantino mudur, Tarantini midir, artık herkesin bildiği Barili bir iş adamı var. Bana yemeğe geldiğinde, yanında arkadaşları olarak tanıttığı güzel kadınlar da vardı. Olay bundan ibarettir” diye konuştu. Para karşılığı cinsel ilişkiye bir anlam veremediğini belirten Berlusconi “En büyük mutluluk bir kadını fethetmektir. Para ödersen mutluluk duymazsın” dedi.

Bu arada Berlusconi’yle aşk yaşadığı iddia edilen model Noemi Letizia (18) dün Venedik Film Festivali’ne katıldı. İtalyan basını “Saygın bir festivalde hiçbir sıfatı olmayan bu kadının ne işi var” diyerek organizatörleri eleştirdi.