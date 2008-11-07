Berlusconi: Obama bronzlaşmış

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yeni ABD başkanı Barack Obama'yı "yakışıklı, genç ve bronzlaşmış biri" diye tanımlaması, iktidarla muhalefet arasında tartışma yarattı.



Berlusconi'nin resmi ziyaret için bulunduğu Moskova'da, ABD'nin yeni başkanı Obama döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin geleceğine ilişkin bir soruya karşılık olarak, "Obama, yakışıklı, genç ve de bronzlaşmış biri. ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmek için gerekli tüm niteliklere sahip bir insan" demesine, İtalya'daki muhalefet tepki gösterdi.



Ana muhalefeti temsil eden Demokrat Parti başta olmak üzere, muhalefet yetkilileri, Berlusconi'yi yeni bir gaf yapmakla suçladı.



'Özür dilenmeli'



Demokrat Parti Genel Başkanı Walter Veltroni, "Berlusconi'nin sözleri uluslararası arenada ülkemizin imajımıza ve onurumuza ağır darbe indirmiştir. Yeni ABD Başkanı Barack Obama'dan en kısa sürede resmen özür dilenmelidir"dedi.



Veltroni, "Bir devlet adamı, ancak kabarede kullanılabilecek bu tür esprilerle saygısızlık etmemelidir. Kontrolü kaybetmişliğin gösterisi olan ifadelerin, merkez sağdaki ciddi şahsiyetleri de rahatsız ettiğinden eminim" diye konuştu.



İtalya Değerler Partisi ve diğer muhalefet partilileri de Berlusconi'nin Obama'yı "bronzlaşmış biri" diye tanımlamasının "ırkçılık kokan" bir ifade olduğunu ileri sürüyorlar.



Ancak muhalefetin bu tepkilerine Berlusconi'nin Moskova'dan çok daha ağır ifadelerle karşılık verdiği bildirildi.



Berlusconi Muhalefetimiz salak



İtalyan haber ajanslarında yer alan haberlere göre, Berlusconi gece otele dönüşü sırasında, İtalya'daki muhalefeti "salaklıkla" suçlayarak, "Benim sözlerimde Obama'ya yönelik bir hakaret yok. Tam tersine, benim sözlerim esprili bir iltifat niteliği taşıyor" dedi.



Berlusconi, İtalya'daki merkez sol muhalefete yüklenerek şöyle konuştu: "Salaklar sahaya indilerse işimiz var demektir. Tanrı bizi salaklardan korusun. Bir iltifatı dahi olumsuz bir şeymiş gibi yorumlamayı nasıl beceriyorlar? Ama birileri illa salaklık diploması alma peşindeyse bunu her şekilde başarabilir. İtalya'daki muhalefetin yaptığı şeylere artık zerre kadar şaşırmıyorum."



Berlusconi'nin Moskova'da otele girişi sırasında muhalefete ateş püskürmesinin ardından gazetecilere de Moskova'nın gece hayatıyla ilgili takıldığı kaydedildi

