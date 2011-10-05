-Berlusconi: Not indirimi bekleniyordu ROMA (A.A) - 05.10.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesini ''beklenen bir karar'' olarak değerlendirdi. Berlusconi, Moody's, İtalya'nın ''Aa2'' olan devlet tahvili kredi notunu üç basamak birden düşürerek ''A2''ye çektiğini bildirdikten kısa süre sonra yaptığı açıklamada, ''Moody's'in seçimi bekleniyordu'' dedi. ''İtalya hükümeti bütçe hedeflerini tutturmak için taahhütlerine bağlı olarak çalışıyor'' diyen Berlusconi, 2013 yılına kadar bütçe dengesinin sağlanması dahil planlarının memnuniyetle karşılandığını ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını söyledi.