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Dünya

Berlusconi Naomi'nin 'cep'ini istemiş

Çapkınlığı yüzünden mahkemeye çıkmak zorunda kalan İtalya Başbakanı Berlusconi, top model Naomi Campbell'a karşı da şansını denemiş.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre çapkınlığı yüzünden mahkemeye çıkmak zorunda kalan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, top model Naomi Campbell'a karşı da şansını denemiş.

Gazetede, İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah Brown'ın yakında yayınlanacak otobiyografisinden yapılan alıntı yayınlandı.

Buna göre Berlusconi, dünya liderlerinin katıldığı resmi bir akşam yemeğinde top model Naomi Campbell'den cep telefonu numarasını istedi.

Haberde ayrıca Naomi Campbell'in 2009'da Londra'da yapılan G-20 toplantısı kapsamında düzenlenen akşam yemeği katılımcılarından biri olduğu hatırlatıldı.

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