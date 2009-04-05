Berlusconi mi ikna etti?

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne getirilmesi konusunda Türkiye'yi ikna etmede kilit rol oynadığını öne sürdü.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bugün yaptığı ilk telefon görüşmesinin tam 32 dakika sürdüğünü belirten Berlusconi, "Erdoğan'ı ben ikna ettim" iddiasında bulundu.



İtalyan ajanslarındaki haberlere göre, Berlusconi, Rasmussen konusunda Türkiye'yi ikna görevinin kendisine verildiğini belirterek, "Başbakan Erdoğan, sabahleyin 32 dakika süren telefon görüşmemizin ardından, Rasmussen'le ilgili olarak, terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğuna inandığı bir televizyon kanalının kapatılması ve Danimarka'da barındırılmamasına ilişkin güvence istedi" diye konuştu.



Berlusconi, Başbakan Erdoğan'ın Rasmussen'in adaylığına önce sıcak bakmamasının sebebini de şu cümlelerle özetledi:



"Erdoğan bu talebini Danimarka başbakanına dört yıl önce de iletmiş, ama bir sonuç çıkmamıştı. Dolayısıyla bu kişinin, Türkiye yönetimi ve Müslüman dünyasıyla temaslarda doğru bir seçim olmayacağına dair kuşkular söz konusuydu."



Berlusconi, Türkiye'nin gerekli güvenceyi almasının ardından ikna olduğuna da ileri sürerek, "Başbakan Rasmussen, adaylığını açıkladığı konuşmasında, Ankara ve tüm İslam dünyasıyla temaslara özel bir önem vermeyi açıkça vaat etti" diye konuştu.



