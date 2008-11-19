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Dünya

Berlusconi, Merkel'le saklambaç oynadı

İtalya'nın şakacı başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile saklambaç oynadı

19 Kasım 2008 02:00

İtalya'nın şakacı ve gaflarıyla ünlü Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "saklambaç" oynadı.

Berlusconi saklambaç oynadı - VİDEO

Yayınlanan video görüntüsünde, Berlusconi, Trieste'ye gelen Merkel'in görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, büyük bir sütunun arkasına saklanıyor, daha sonra çıkarak yüksek sesle "huu-huu" diye bağırıyor.

Görüşmeyi izleyen gazeteciler, Merkel'in Berlusconi'nin şakasına gülerek "Silvio" dediğini ve daha sonra iki liderin kucaklaştığını söylediler.

Berlusconi (72), daha önce de bir İspanyol bakanına "boynuzlu" anlamına gelen el şakası yapmıştı. Gaflarıyla da tanınan Berlusconi, son olarak yeni ABD Başkanı Barack Obama'yı "yakışıklı, genç ve bronzlaşmış biri" sözleriyle nitelemişti.


Merkel, 2006 yılındaki G8 zirvesinde, kendisine sessizce arkadan yaklaşan ABD Başkanı Bush'un birden omuz masajı yapmaya başlamasıyla irkilmişti.

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