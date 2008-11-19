Berlusconi, Merkel'le saklambaç oynadı

Yayınlanan video görüntüsünde, Berlusconi, Trieste'ye gelen Merkel'in görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, büyük bir sütunun arkasına saklanıyor, daha sonra çıkarak yüksek sesle "huu-huu" diye bağırıyor.Görüşmeyi izleyen gazeteciler, Merkel'in Berlusconi'nin şakasına gülerek "Silvio" dediğini ve daha sonra iki liderin kucaklaştığını söylediler.Berlusconi (72), daha önce de bir İspanyol bakanına "boynuzlu" anlamına gelen el şakası yapmıştı. Gaflarıyla da tanınan Berlusconi, son olarak yeni ABD Başkanı Barack Obama'yı "yakışıklı, genç ve bronzlaşmış biri" sözleriyle nitelemişti.