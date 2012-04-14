Berlusconi 'Mama' Minetti'ye 402 bin euro vermiş

İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin, “bunga bunga” partilerine eskort sağladığı iddia edilen “mama” lakaplı Lombardia bölge parlamentosu üyesi Nicole Minetti’ye 2009’dan beri 402 bin euro verdiği ortaya çıktı

Milliet'in haberine göre, Berlusconi’yle ilişkiye girdiği iddia edilen eskort “Ruby”nin davasında ortaya çıkan belgeler, Berlusconi’nin yaptığı ödemeleri de gözler önüne serdi. Berlusconi’nin en büyük ödemeyi, hakkındaki davaların yoğunlaştığı Temmuz-Kasım 2011 tarihleri arasında yaptığı, sadece bu dönemde Minetti ile Imma ve Eleonora De Vivo isimli iki eskort kıza 127 bin euro verdiği belirlendi. Savcılık, söz konusu paranın Berlusconi hakkındaki davalarda eskort kızların yalan ifade vermesini sağlamak için ödendiğinin iddia ediyor.