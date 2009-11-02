Berlusconi: Mahkûm olsam da istifa etmem

Dokunulmazlığının Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından 27 Kasım’da hâkim karşısına çıkacağı açıklanan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, suçlu bulunsa bile istifa etmeyeceğini söyledi.



Berlusconi, gazeteci Bruno Vespa’ya bir kitap için verdiği röportajda “Vakalara dayanan gerçek cezalar veren yargıçların varlığına hâlâ inanıyorum. Mahkemede suçlu bulunursam, gerçeğin tahrip olmasıyla yüzleceğiz, ki bu da benim demokrasi ve yasaları savunmak adına direnme ve yerimde kalma isteğini daha fazla hissetmeme neden olacak” dedi. Berlusconi’nin avukatlarından Piero Longo ise “Biz kazanacağız” diye konuştu.



Berlusconi’nin yargılandığı yolsuzluk davası, geçen yıl parlamentonun dokunulmazlık yasasını onaylamasının ardından askıya alınmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, 7 Ekim’de dokunulmazlık yasasını kaldırdı ve 73 yaşındaki başbakanın yargılanmasının önünü açtı. Berlusconi kararın ardından, “Tüm zamanların yargıçlar tarafından en çok işkence gören adamı oldum” diye yakınmıştı. Berlusconi, bugüne kadar yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı, siyasi partileri yasadışı yollardan finanse etme gibi suçlardan birçok davayla yüzleşmiş, ancak hiçbir zaman suçlu bulunmamıştı.



Davaları



Yolsuzluk davasında Berlusconi, eski İngiliz vergi avukatı David Mills’e 1990’lı yıllarda görülen iki davada yanlış kanıt sunması için 600 bin dolar rüşvet vermekle suçlanıyor. Berlusconi’den para aldığını kabul eden Mills, daha sonra ifadesini geri çekerek paranın kendisine İtalyan gemi yapımcısı Diego Attanasio tarafından ödendiğini öne sürmüştü. Mills, şubat ayında bu konuda ayrı bir davada yargılanarak 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berlusconi’nin hâkim karşısına çıkacağı ancak daha düşük profilli olan bir diğer dava ise 16 Kasım’da başlıyor. Davada, Berlusconi’nin televizyon imparatorluğu olan Mediaset’in televizyon yayıncılığı hakları için fahiş fiyat istemesi nedeniyle İtalyan vergi otoritelerinin gelir kaybına neden olduğu öne sürülüyor.