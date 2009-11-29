Berlusconi: Mafya filmi çkenleri boğmak istiyorum

T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Sardunya adasındaki bir parti toplantısında yaptığı konuşmada, "İtalya'nın dünyadaki imajını zedeleyen 9 sezonluk La Piovra dizisini çekenleri ve mafyayla ilgili kitapları yazanları bulsam, yemin ederim boğarım" dedi.

Berlusconi, çok sayıda genç parti yandaşının katıldığı toplantıda, mafyanın 1992-1993'te işlediği cinayetlerle ilgisi olduğu yönünde basında çıkan iddiaları da yalanladı.

Silvio Berlusconi, bu iddiaların temelsiz ve küçük düşürücü olduğunu söyledi.