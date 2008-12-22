'Berlusconi kral olmak istiyor'

Berlusconi'ye en büyük tepkilerin, merkez soldan ziyade sağ çizgideki partilerden gelmesi de dikkati çekti.Hıristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği (HDMDB) Genel Başkanı Pier Ferdinando Casini, öneriye şiddetle karşı çıkarak, "Berlusconi, halkın başına kral olmak istiyor. Artık ılımlı biri olmaktan da çıktı. Bu öneriyle fiilen tüm partileri sahneden silmek istiyor" dedi.Muhalefet liderlerinden Casini, Corriere della Sera gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, "Berlusconi'nin söyledikleri ile gerçekten düşündükleri arasında hep fark vardı. Şimdi her şeyi açıkça dillendirmeye başladı. Görülen o ki parlamentoda çoğunluğu ele geçirmiş olmak da artık kendisine yetmiyor" diye konuştu.Casini, "İtalya'da başkanlık sistemine geçilmesinin siyasi arenada çölleşmeye yol açacağını" da ileri sürdü.Berlusconi'nin başkanlık sistemi önerisine merkez sağ koalisyonun ortaklarından Kuzey Birliği Partisi (KBP) de itiraz etti. KBP lideri ve Reform Bakanı Umberto Bossi, İtalya'nın şu aşamada başkanlık sistemini tartışacak durumda olmadığını savunarak, "Başkanlık sisteminin tartışılabileceği bir ortam yok. Öncelikle yapılması gereken iş, ülkenin federalizme geçmesidir" dedi.Kabinenin KBP'li üyelerinden Roberto Calderoli de başkanlık sistemine karşı olduğunu belirterek, "Ben 'izm' olarak, federalizmden başka bir şey bilmiyorum" diye konuştu.Bazı yerel yönetimlerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandalları ile son haftalarda liderlik tartışmaları nedeniyle çalkalanan merkez sol muhalefet ise, Berlusconi'yi ortaya yeni bir öneri atarak ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.Berlusconi, Noel öncesinde düzenlediği basın toplantısında İtalya'nın artık cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçileceği başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini savunarak, merkez sağ olarak gelecek 4 yılda bunu gerçekleştirmek istediklerini söylemişti.