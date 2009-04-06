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Dünya

Berlusconi, kesin rakam vermedi

İtalya Başbakanı Berlusconi, İtalya'da dün gece meydana gelen depremde 50'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

06 Nisan 2009 03:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İtalya'da dün gece meydana gelen depremde 50'den fazla kişinin öldüğünü ve 1500 kişinin yaralandığını belirtti.

Depremin merkez üssü olan L'Aquila kentini ve çevresini ziyaret eden Berlusconi, burada yaptığı açıklamada, binlerce kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

"Kimsenin kendi kaderine bırakılamayacağını" kaydeden Berlusconi, depremde 50'den fazla kişinin öldüğünü ve 1500 kadar kişinin yaralandığını bildirdi.

Berlusoni, 16 bin ila 20 bin kişinin barınabileceği bir çadır kentinin kurulmakta olduğunu ve bunun akşama hazır olabileceğini duyurdu.

Resmi İtalyan ajansı, kurtarma görevlilerine dayandırdığı haberinde, depremde ölenlerin sayısını 92 olarak açıklamıştı.

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