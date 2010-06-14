Berlusconi: Kadınlar benim için kuyrukta!

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Berlusconi'nin Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a "Boris" diye seslendiğini aktaran haberlere göre, İtalya Başbakanı Sofya'da Giuseppe Garibaldi'nin heykelinin açılışı ve Ariana restorandaki yemek sırasında, "Boris biliyor musun, kadınlar benimle evlenmek için kuyrukta. Nedenini anlamak zor değil. Bende para var, ama aptal da değilim. Daha gencim. Hemen teslim olmaya niyetim yok" diye konuştu.İtalya'da tek lider olduğu iddiasında bulunan 74 yaşındaki Berlusconi'nin Bulgar mevkidaşına, "Sevgili Boris, malumun İtalya'da başka lider göremediğim için ben sahada kalmak zorundayım. Muhalefet zayıf olduğu gibi kendi aralarında parçalanmış durumdalar. Ülkede de yurtdışında da alternatifim yok benim. Aslında bir kenara çekilmek isterim. Antigua'da harika bir villam, Bahamalar'da teknem var, ama 8 yıldır bunların tadını bile çıkaramıyorum" dediği kaydedildi.Berlusconi'nin Borisov'a "İtalya'da insan ömrünü uzatma amaçlı bir projeyi finanse ediyorum. Sana şu kadarını söyleyeyim: Ben ve sen 120 yaşımıza kadar yaşayacağız. Ne dersin?" diye takıldığı da belirtildi.İtalyan gazetelerindeki haberlere göre Berlusconi, Sofya seyahati sırasında etrafındaki genç kızlara kendi üslubunca iltifat yağdırmaktan geri kalmadı.