Berlusconi Kaddafi'nin elini öptü

T24 - Arap Birliği zirvesine katılan tek Avrupalı lider olan Berlusconi'nin sevgisini göstermek için Libya lideri Kaddafi'nin elini öpmesi ülkesinde tepki çekti.





Geçtiğimiz hafta Libya'nın Sirte şehrinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılan tek Avrupalı lider İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ydi.



Libya, 20. yüzyılın başında 30 yılı aşkın bir süre İtalya'nın sömürgesi altında kaldığı için iki ülke arasında özel ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkiler Berlusconi'nin çabaları ile son yıllarda yeni bir boyut kazandı.



Berlusconi ise Sirte'de Libya lideri Kaddafi ile samimiyetini göstermek için, Arap Birliği Zirvesi'nde Kaddafi'nin önünde eğilerek elini öptü.



İtalyan kamuoyu ise Başbakan'a tepkili. Görüntülerin basına yansıması İtalya Başbakanı'nı eleştirilerin hedefi haline getirdi.



Berlusconi, 2008'de ülkesinin eski sömürgesi Libya'dan özür dilemiş, gelecek 20 yıl içinde 5 milyar dolarlık yatırım vadetmişti.



Kaddafi'nin geçen Haziran ayındaki Roma ziyareti ie iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştı.



Kaddafi, Roma'ya geldiğinde göğsünde İtalyan askerleri tarafından öldürülen sömürgeye karşı direnişin simgesi Ömer El Muhtar'ın fotoğrafını taşıyordu.



İtalya'da protesto gösterileriyle karşılanan Kaddafi, hükümet tarafındansa en iyi şekilde ağırlanmıştı.



İtalya enerji açısından Libya'ya bağımlı





1911-1943 yılları arasında İtalya'nın sömürgesi olan Libya, şu anda en büyük ticari ortağı durumunda.



İtalya, enerji konusunda Libya'ya bağımlı durumda. Günde ortalama 550 bin varil petrol ihraç ediyor. Ayrıca doğalgaz üretimi açısından da önemi artıyor.