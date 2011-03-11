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Dünya

BERLUSCONİ: KADDAFİ İKTİDARI BIRAKMAZ BRÜKSEL (A.A)

11 Mart 2011 22:22

-BERLUSCONİ: KADDAFİ İKTİDARI BIRAKMAZ BRÜKSEL (A.A) - 11.03.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin İtalya'nın muhatabı olmadığını ancak Kaddafi'nin uluslararası adalete teslim edilmekten endişe ettiği için iktidarı asla bırakmayacağını söyledi. Berlusconi, Brüksel'deki zirve sonrasında düzenlediği kısa basın toplantısında ''Kaddafi uluslararası toplumun ve İtalya'nın muhatabı değildir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği söylendiği andan itibaren Kaddafi asla iktidarı bırakmaz. Aynı nedenden dolayı sürgün de imkansız'' dedi. Kaddafi'ye yakınlığıyla bilinen Berlusconi, ''Sanırım kimse ona fikrini değiştirtemez'' ifadesini de kullandı. İtalya Başbakanı, Şubat ayından bu yana Kaddafi ile hiçbir görüşmesinin olmadığını da belirtti.

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