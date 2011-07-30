Berlusconi: Kaddafi beni ölü istiyor

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisinden intikam almak istemesinden endişe duyduğunu söyledi.







İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan haberde Berlusconi, ''güvenilir kaynaklara'' dayandırdığı bilgilere göre ''Kaddafi'nin, ölmesini istediğini bildiğini'' açıkladı. Kaddafi'nin ''hedefi'' olduğu bilgisine istihbarat birimleri aracılığıyla değil, yakın kaynaklar vasıtasıyla ulaştığını aktaran Berlusconi, ''Hayatım tehlikede. Maalesef sadece benim hayatım değil, çocuklarımın da hayatı tehlikede. Beni kastederek, 'Onu öldürmek gerekir' dediğini öğrendim'' dedi.





Libya'daki savaşın kısa sürmeyeceğini ve Kaddafi ile ara bulmanın zor olacağını düşündüğünü ifade eden 74 yaşındaki İtalya Başbakanı, o dönemde ABD'nin baskısı, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun aldığı pozisyon ve parlamentonun aldığı kararın tek başına karar vermesinin önüne geçtiğini belirterek, ''Ben ne yapabilirdim ki'' ifadesini kullandı.





Berlusconi, Kaddafi gibi komuta etmeye alışmış insanların bu durumu anlamasının zor olduğunu, çünkü onların demokrasinin kurallarını anlamadıklarını savundu.





Libya için ''Bu coğrafyadaki en iyi arkadaşımız düşmanımız oldu. Bu, İtalya için bir zarar'' diyen Berlusconi, İtalya'nın Libya'daki isyancılara yardım etmeye devam edeceğini de bildirdi.





Öte yandan Berlusconi'nin dün Milano'daki bir hastanede, Karpal-Tünel Sendromu nedeniyle sağ elinden operasyon geçirdiği öğrenildi.





