Berlusconi, İtalyan devi Milan'ın satışı için Çinlilerle pazarlığa oturuyor

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, sahibi olduğu AC Milan kulübünü satışı için Çinli yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumla pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

İngiliz Reuters ajansı, Berlusconi ailesine ait Fininvest şirketinin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında konunun tartışılacağını duyurdu.

Kimlerden oluştuğu henüz bilinmeyen konsorsiyumun geçen hafta kulübe borçları dahil 700 milyon euro değer biçtiği bildirildi.

Silvio Berlusconi Cuma günü Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, bugüne dek kulüp için 152 milyon eurosu geçen yıl olmak üzere 1 milyar eurodan fazla para harcadığını açıklamıştı.

Berlusconi geçen yıl da Milan'ın hisselerinin satışı için Taylandlı iş adamı Bee Taechaubol'la pazarlığa oturmuş; kulübün çoğunluk hisselerini muhafaza etmek istediğinden, satış geerçekleşmemişti.

Eski günlerini arıyor

AC Milan, bu sezon İtalya Birinci Ligi Serie A'da bitime bir maç kala, şampiyon Juventus'un tam 31 puan gerisinde 7. sırada.

5 yıldır önemli bir başarısı olmayan kulüp eski başarılı günlerini özlemle arıyor.

Sadece İtalya ve Avrupa'nın değil, dünyanın de en büyük kulüplerinden olan AC Milan'ın tarihi zaferlerle dolu.

AC Milan'ın tarihinde şu şampiyonluklar bulunuyor:

18 İtalya Ligi



5 İtalya Kupası



6 İtalya Süper Kupası



7 Şampiyonlar Ligi



2 Kupa Galipleri Kupası



5 UEFA Süper Kupası



1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası



3 Kıtalararası Kupa