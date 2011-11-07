-Berlusconi istifa iddialarını yalanladı ROMA (A.A) - 07.11.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi, ancak Berlusconi iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Berlusconi'ye yakınlığıyla tanınan Il Foglio gazetesinin editörü Giuliano Ferrara, gazetenin internet sitesinde yazdığı yazıda Berlusconi'nin istifa etmek üzere olduğunu iddia etti. Ferrara, istifanın birkaç saat içinde hatta daha kısa sürede açıklanacağını yazdı. Berlusconi yanlısı bir başka gazete olan Libero'nun yöneticilerinden Franco Bechis de Twitter hesabından gönderdiği mesajda Berlusconi'nin Pazartesi gecesi ya da Salı sabahı istifasını vereceğini ileri sürdü. İstifa söylentileri üzerine Berlusconi, Facebook sayfasında açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Berlusconi'nin partisi PDL'nin üst düzey isimlerinden biri olan Fabrizio Cicchitto da yaptığı açıklamada, Başbakanın görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi. Cicchitto, "Az önce Başbakan ile konuştum. Bana istifa söylentilerinin asılsız olduğunu söyledi" dedi.