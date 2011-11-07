T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlusconi istifa iddialarını yalanladı ROMA (A.A)

07 Kasım 2011 16:51

-Berlusconi istifa iddialarını yalanladı ROMA (A.A) - 07.11.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin bugün istifasını açıklayacağı iddia edildi, ancak Berlusconi iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Berlusconi'ye yakınlığıyla tanınan Il Foglio gazetesinin editörü Giuliano Ferrara, gazetenin internet sitesinde yazdığı yazıda Berlusconi'nin istifa etmek üzere olduğunu iddia etti. Ferrara, istifanın birkaç saat içinde hatta daha kısa sürede açıklanacağını yazdı. Berlusconi yanlısı bir başka gazete olan Libero'nun yöneticilerinden Franco Bechis de Twitter hesabından gönderdiği mesajda Berlusconi'nin Pazartesi gecesi ya da Salı sabahı istifasını vereceğini ileri sürdü. İstifa söylentileri üzerine Berlusconi, Facebook sayfasında açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Berlusconi'nin partisi PDL'nin üst düzey isimlerinden biri olan Fabrizio Cicchitto da yaptığı açıklamada, Başbakanın görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi. Cicchitto, "Az önce Başbakan ile konuştum. Bana istifa söylentilerinin asılsız olduğunu söyledi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24