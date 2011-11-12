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Dünya

Berlusconi istifa etti

İtalya'da kemer sıkma paketinin Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Başbakan Silvio Berlusconi istifa etti.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - İtalya'da kemer sıkma paketinin Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Başbakan Silvio Berlusconi istifa etti.



Cumhuriyet Senatosu tarafından dün onaylanan bugün de Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından merkez sağ koalisyonun küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Umberto Bossi ile bir araya gelen Berlusconi, mini zirvenin ardından son kez olmak kaydıyla bakanlar kurulunu başbakanlıkta topladı.

Berlusco'nin, son bakanlar kurulu toplantısında bakanlara ve Başbakan Yardımcısı Gianni Letta'ya teşekkür ederek, ''Şimdi cumhurbaşkanlığına istifamı sunmaya gidiyorum'' dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun da istifaları kabul edeceği ve yarından itibaren erken seçimlere kadar olan sürede ülkeyi yönetmesi için Senatör Mario Monti'yi görevlendireceği ifade ediliyor.

Napolitano, 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme Komiserliği yapan Mario Monti'yi üç gün önce hayat boyu senatör olarak atamıştı.

Başbakan Berlusconi, geçen salı günü mecliste yapılan 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasını, iktidar milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçirmesine karşın, oylamada meclisteki çoğunluğunu, partisinden ayrılan milletvekilleri nedeniyle kaybetmişti.

75 yaşındaki Berlusconi, AB'nin istediği ekonomik reformların, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını takip eden süreçte, istifa edeceğini açıklamıştı. Berlusconi'nin başbakanlık görevini yaptığı son iktidar, 8 Mayıs 2008 tarihinde göreve gelmişti.

Bu arada, Temsilciler Meclisi önünde toplanan protestocuların, ''Bye bye Silvio'', ''12 Kasım 2011 Özgürlük Bayramı'' sloganları attıkları görüldü.

Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde de Berlusconi'ye tepkisini dile getiren 2 bin kadar kişi toplanırken, göstericiler ''Soytarı'' ve ''Mafyasın sen'' diye slogan attı.


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