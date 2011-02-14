<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'yi protesto için kadınlar sokaklara döküldü. Berlusconi'nin kadınlara tutumunu protesto eden onbinlerce kadın, başbakanın istifasını istedi. <br /></strong><br /><a rel="nofollow" href="http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/berlusconi-istifa.html?position=6"><img width="474" height="320" alt src="http://media.ntvmsnbc.com/i/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/SectionsThumbnails-TSM-Colorbox/_Cover/110213-berlusconi%20isyan%C4%B1.jpg" /><br /><br />İtalya'da yüzbinlerce kadın adı sık sık seks skandallarıyla anılan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye karşı meydanları doldurarak istifa çağrısında bulundu. <br /><br /><img alt style="WIDTH:527px;" src="http://www.t24.com.tr/media/13022011/UntasASasaAitled-4.jpg" /><br /><br />Roma, Milano ve Napoli'nin de aralarında bulunduğu 230 kentte ''daha fazla haysiyet ve saygı'' talebiyle meydanlara inen kadınlarla onları yalnız bırakmayan eşleri, erkek arkadaşları ve çocuklarının sayısı 1 milyonu geçti. <br /><br />Sadece İtalya'da değil, diğer Avrupa kentlerinde de ''Şimdi değilse ne zaman'' sloganıyla bir araya gelen göstericiler hep birlikte Başbakan Berlusconi'nin istifasını istedi. <br /><br />İtalya'da son olarak Milano savcılığı, Berlusconi'nin reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek için para ödemek ve görevini kötüye kullanmak suçlarından derhal mahkemeye çıkarılmasını istemişti. <br /><br /><br /></a>