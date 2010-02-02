Berlusconi: İsrail AB üyesi olsun

T24 - İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İsrail'in AB üyesi olmasını önerdi.





İtalya Başbakanı Silvia Berlusconi, ''İsrail'i AB üyesi olarak görmek istediğini'' söyledi.



Beraberinde 8 bakanla birlikte üç günlük resmi bir ziyaret için İsrail'e gelen Berlusconi, ''siyasette öncü biri olarak en büyük arzum, İsrail'in AB üyeliğini sağlamak''dedi.



Berlusconi için düzenlenen karşılama töreninde konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ziyaretin tarihsel önemde olduğuna dikkati çekerek, Berlusconi'nin barışın coşkulu bir destekçisi olduğunu belirtti. Netanyahu, ziyaret sırasında tarafların enerji, çevre ve sağlık alanları da dahil olmak üzere çeşitli konularda anlaşmalar imzalayacaklarını kaydetti.



Netanyahu, ''Batı kültürünün temelinin Kudüs ve Roma'da atıldığını'' ifade ederken, Berlusconi de ''Yahudi-Hristiyan kültürünün, Batı medeniyetinin temelini oluşturduğunu'' söyledi.



Kabinenin önde gelen bakanları Berlusconi'ye eşlik ediyor. İsrail ve İtalya kabineleri ziyaret sırasında ortak toplantı yapacak.





