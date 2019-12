Berlusconi ilk önce gazeteleri sordu!

İtalya’da Başbakan Berlusconi’nin 2 dişi ve burnunun kırılmasıyla sonuçlanan güvenlik zafiyeti sorgulanıyor. Saldırgan Massimo Tartaglia’ya internette övgü yağıyor.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin (73) önceki gün Milano’da saldırıya uğraması ardından çevresindeki güvenlik çemberi sorgulanmaya başlandı. Dün tepkilerini dile getiren İtalyan parlamenter Carmelo Briguglio, pazar saldırısının hükümetin başını korumakla görevli sistemin etkili olmadığı ve güvenlik çemberinde boşluklar bulunduğu endişesini ispatladığını savundu. BBC’nin Roma muhabiri de, saldırının Berlusconi’nin çevresindeki güvenlik tedbirleriyle ilgili birçok soruyu gündeme getireceğini bildirirken, “herhangi birisinin, özellikle ‘silahlı’ birisinin Batılı bir lidere vurabilecek kadar nasıl yaklaşabildiği?” sorusunu sordu. BBC, “Başka ülkelerde olsaydı saldırgan vurulmuştu” ifadesini kullandı.



Saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede geceyi sakin geçiren Berlusconi’nin dün sabah gazeteleri görmek istediği açıklandı. İki dişi ve burun kemiği kırılan, alt dudağı patlayan Berlusconi’nin tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi’nde görevli doktoru Alberto Zangrillo, Başbakan’ın 1-2 gün gözlem altında tutulacağını söyledi. Berlusconi’nin sözcüsü Paolo Bonaiuti, “Taburcu olma işlemi yarına (bugün) sarkabilir. Başbakan, gece şiddetli baş ağrısı çekti” dedi.



Doktorlar, “sarsılmış, şaşkın ve üzgün” olan Berlusconi’nin 20 gün istirahat etmesi gerekeceğini belirttiler.





Saldırıyı bekliyordum



İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan doktoru Alberto Zangrillo, “Kanlı ellerini seyreden Başbakan bana, ‘Bir nefret ortamı yaratıldı. Böyle bir saldırıyı bekliyordum’ dedi” ifadesini kullandı.





Saldırgan hücrede özür diledi



Bir heykelcikle Berlusconi’nin yüzüne vuran ve psikolojik sorunları yüzünden 10 yıldır tedavi gördüğü belirtilen saldırgan Massimo Tartaglia’nın (42) tutuklanarak Milano’daki San Vittore Cezaevi’nde bir hücrede tecrit edildiği kaydedildi. Saldırganın Berlusconi’ye bir özür mektubu gönderdiği dün akşam açıklandı. Tartaglia mesajında, “üstünkörü, alçak ve düşünmeden yaptığı eyleminden” dolayı özür dilediğini bildirdi. Tartaglia, 5.5 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.





Baba: Özür diliyoruz



İtalya’da çeşitli siyasi görüşteki tüm gazeteler, saldırıyı kınayıp, Başbakan Silvio Berlusconi’ye destek verirken, saldırganın babası Alessandro Tartaglia oğlu adına özür diledi. Saldırıyı gerçekleştiren 42 yaşındaki Massimo Tartaglia’nın, 1999’dan beri Berlusconi’nin kaldırıldığı San Raffaele Hastanesi’nde psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Baba Tartaglia, Berlusconi’ye telefon ederek oğlu adına özür diledikten sonra çıktığı televizyon Kanalı SKY News’ta, “Oğlumun akli dengesi bozuk ancak bugüne kadar kimseye zarar vermedi. Biz ailece Berlusconi’nin partisine oy vermiyoruz ama oğlumun eylemi siyasi olamaz” dedi. İtalyan yasalarına göre, psikolojik tedavi gören saldırganın 3 ila 7 yıl arası hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.





Yanındayız pankartı



Berlusconi’nin saldırının hemen ardından kaldırıldığı San Raffaele Hastanesi sıkı korumaya alındı. Berlusconi’nin yandaşları, İtalyan bayraklarıyla birlikte, “Başkan Berlusconi, geçmiş olsun. Gerçek İtalyanlar daima senin yanında” yazılı pankartlar bıraktılar.





Erdoğan’dan geçmiş olsun



Başta Başbakan Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olmak üzere pek çok devlet lideri Berlusconi’ye geçmiş olsun temennisinden bulundu. Yakınları ve dostları hastane de ziyaretine gitti.





Ne yazdılar



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin dün ilk işi gazeteleri istemek oldu. Bir medya imparatorluğunun sahibi olan Berlusconi, kendi gazeteleriyle muhalif gazetelerin haberi nasıl yansıttığına baktı. Haber, dünya gazetelerinde de geniş yer alırken, İtalyan basınının yorumu şöyle:





Saldırgan kışkırtıcıyı biliyor



Il Giornale Gazetesi Yargı şiddeti. Saldırgan deli ama merkez sağdaki politikacılar, kışkırtıcıları biliyor.



La Repubblica Saldırı İtalya’daki siyasi atmosferin seviyesizliğini ortaya koyuyor. Dost, düşman, herkesin Berlusconi ile dayanışma halinde olması gerekiyor.



Corriere della Sera İtalya’da zehirli bir atmosfer hakim. Siyasi nefret, bir canavardır. Zincirlerinden koptuğunda kontrol edilemez.





Facebook'ta çatlak



İnternetteki en büyük sosyal ağlardan biri olan facebook kullanıcıları, Berlusconi’ye saldırı konusunda ikiye böldü. Kullanıcıların bir bölümü saldırıyı şiddetle kınarken, bir bölümü ise saldırıyı destekledi. Saldırının duyulmasının ardından, facebook’ta “Massimo Tartaglia yılın adamı”, “Massimo Tartaglia Utan”, “Tartaglia: Tartaglia: Berlusca’nın suratını ikiye yaran adam”, “Ben, Tartaglia’dan yanayım” başlıkları altında çeşitli grupların oluşturulduğu ve olayın kullanıcıların tartışmasına açıldığı gözlendi. facebook’ta bir Tartaglia taraftarı sitesinin kısa sürede 125 bin üye toplaması dikkat çekti.





Twitter’da: Noel hediyesi



Berlusconi’ye yönelik saldırı, Twitter ve Facebook gibi sitelerin favorisi oldu. Saldırgan Massimo Tartaglia’nın takipçilerinin sayısı her geçen saatte artarken saldırı Twitter’da da günün konusu oldu. Dünyanın her yerinden hem saldırıyı destekleyen, hem de eleştiren mesajlar geliyor. Twitter’a dakikada neredeyse yüzü bulan, Çince’den İtalyanca’ya kadar pekçok dilde kısa mesaj geliyor. “Berlusconi’ye Noel hediyesi” diyenlerden “Zavallı Berlusconi”ye kadar çeşitli mesajlar düşüyor.



İçişleri Bakanı Roberto Maroni, korumaların ve gizli servis elemanlarının nerede hata yaptıkları ile ilgili kapsamlı bir raporu polis, jandarma ve gizli servislerden istedi.





“Sevgi yumruğu” BBC’nin listesinde



İngiliz yayın kuruluşu BBC, internet sitesinde, saldırıya uğrayan başbakanlar arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı da gösterdi. Bir vatandaş ağustosta Trabzon’da Erdoğan’ın karnına “sevgi yumruğu” atmıştı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da Macaristan’da yumruklanmıştı. 2004’ün yine aralık ayında Roma’da, bir İtalyan, Berlusconi’nin kafasına tripodla vurmuştu.





“Kışkırttı” diyen Di Pietro’ya tepki var



Berlusconi’nin, saldırıya uğramasına siyaset dünyasından tepki yağdı. Siyasi yetkililerin büyük çoğunluğu Berlusconi’ye geçmiş olsun dileğinde bulunup saldırıyı kınarken, muhalefetteki İtalyan Değerler Partisi (İDP) Genel Başkanı Antonio Di Pietro’nun ise Berlusconi’yi suçlaması tartışmalara neden oldu. “Temiz Eller” operasyonu döneminde savcılık yapan Di Pietro, “Ben, şiddet olsun istemiyorum. Ancak Berlusconi, davranışlarıyla ve umursamazlığıyla insanları kışkırtarak şiddete yöneltiyor” dedi. Di Pietro, “İnsanların böyle bir başbakanı her gün görmekten duydukları rahatsızlığı gayet iyi anlıyorum” diye konuştu. Di Pietro’nun bu sözleri merkez sağ koalisyonun tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanı Franco Frattini, “Di Pietro‘nun sözleri İtalya ve parlamento adına utanç vericidir” dedi.





Türkiye-İtalya zirvesi ertelendi



Saldırı, Türkiye-İtalya arasındaki hükümetlerarası zirvenin ertelenmesini de beraberinde getirdi. Dün yapılan telefon görüşmeleri sonucu, yarın Roma’da yapılması planlanan zirve belirsiz bir tarihe ertelendi.