Berlusconi ile eşi anlaştı

T24-



İtalyan haber ajansı Ansa, Berlusconi'nin 300 bin Euro nafaka vereceğini, Macherio'daki malikanesini de hayat boyu Lario'ya tahsis edeceğini iddia etti.



Güvenilir kaynaklara dayandırılan habere göre, esas itibarıyla mutabakat sağlamış durumdaki tarafların avukatlarının, Machero beldesindeki Belvedere adlı malikanenin bakım masraflarının Berlusconi tarafından nasıl karşılanacağı gibi ayrıntıları da karara bağlamalarının ardından uzlaşmaya dayalı boşanma için imzaların atılmasına hiç bir

Haberde, söz konusu işlemin avukatlarca tamamlanabileceği, Milano 9. Aile Mahkemesi'nde önümüzdeki haftalarda yapılacak üçüncü duruşmaya Berlusconi ve Lario çiftinin katılmasına gerek olmayacağı iddiasına da yer verildi.



Berlusconi ve Lario, 31 Ocak'ta Milano valiliğinde Yargıç Glorio Servetti'nin huzurunda yapılan ilk duruşmada, uzlaşmanın zor olacağı izlenimi uyandırmışlardı. Lario, Belvedere malikanesinin yanı sıra, aylık 3,5 milyon Euro nafaka istemişti. Berlusconi ise kendisine ait malikanenin tahliyesini talep edeceğinden belirterek, aylık nafakayı azami 300 bin Euro olarak düşündüğünü belirtmişti.



Ancak basına sızan bilgiler, 9 Mayıs'taki ikinci duruşmada tarafların uzlaşmaya dayalı boşanma konusunda gerekli mutabakatı sağladıklarını gösteriyor.



Haberlerde, Lario'nun, çocukları Barbara (25), Eleonora (23) ve Luigi (21) için de Berlusconi'den daha sıkı güvence istediği de ileri sürülüyor.



Berlusconi, geçtiğimiz yıllarda, Lario'dan olan söz konusu çocuklarının her birine Fininvest grubundan yüzde 7,5 oranında hisse vermişti.



Berlusconi-Lario arasında 1980'lerde yasak aşkla başlayan ve 1990'da belediye nikahıyla taçlandırılmış bir efsanevi evliliğin, artık resmen boşanmayla sonuçlanmak üzere olduğu belirtiliyor. İkili arasında yaşanan kriz akabinde yolların tümüyle ayrılması süreci, Lario'nun 3 Mayıs 2009'da Berlusconi'den boşanma talebinde bulunmasıyla başlamıştı.