Berlusconi için kader günü



İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, reşit olmayan 'Ruby' takma adlı, Fas asıllı Kerime El Mahruk'la para karşılığı cinsel ilişkiye girmek ve yetkilerini kötüye kullanmaktan toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berlusconi'nin karara itiraz etmesi üzerine dosya temyiz mahkemesine iletilmişti. Temyiz duruşması Milano'da görülüyor.

77 yaşındaki Berlusconi geçen ağustos ayında da vergi kaçakçılığından hüküm giymiş, kesinleşmiş hapis cezası yaş haddinden dolayı sosyal hizmete çevrilmişti. Berlusconi mayıs ayında Milano'daki bir huzurevinde iş başı yapmıştı.

Silvio Berlusconi İtalyan kamuoyunda "Rubygate" olarak anılan davada ifade verecek tanıkları etkilemeye çalışmakla suçlanmış ve hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti. Soruşturmanın sonucuna bağlı olarak İtalya eski başbakanı hakkında yeni bir dava açılabileceğine işaret ediliyor.

Berlusconi 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 ve 2008–2011 yılları arasında 4 kez İtalya'nın başbakanlığını yaptı.