Berlusconi için geri sayım başladı

T24 - Avrupa Birliği'nin istediği kemer sıkma önlemlerinin parlamentoda kabul edilmesi sonrasında istifa edeceği sözü veren İtalya Başbakanı Berlusconi bugün son kez başbakanlık koltuğunda olabilir.



İtalyan senatosunda dün kabul edilen kemer sıkma önlemleri bugün parlamentonun alt kanadında oylanacak. Paketin onay alması bekleniyor.



Berlusconi'nin istifası sonrası Avrupa Birliği komisyonu eski üyesi Mario Monti'nin bir teknokrat hükümeti kurması bekleniyor.

Avrupa siyasetinin 'son mohikanı'



Rusya Başbakanı Vladimir Putin ise, İtalya'nın istifa edeceğini açıklayan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin "Avrupa siyasetinin son Mohikanlarından olduğunu" söyledi.



Putin, Berlusconi'nin uzun yıllar sürdürdüğü görevinin, İtalya'ya çok ihtiyaç duyduğu istikrarı getirdiğini belirtti.



Yakın bir ilişki içinde olan Putin ve Berlusconi, daha önce de eleştiriler karşısında birbirlerini savunan sözler dile getirmişti.

Emeklilik yaşı 67'ye yükseliyor



Devrim muhafızları yetkileri, patlamada 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, patlamanın cephanenin taşınması sırasında meydana geldiğini belirtti.



Kamu hizmeti veren iştiraklerin özelleştirilmesi çalışmaları da yoğunlaşacak. Pakette ayrıca gelecek yıl akaryakıt vergisinin yükseltilmesi ve emeklilik yaşının 2026 yılında 65'den 27'ye yükseltilmesini öngören maddeler yer alıyor.





