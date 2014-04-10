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Dünya

Berlusconi huzurevinde yaşlılara bakacak

Berlusconi haftada bir gün sabah ya da öğleden sonra, Milano yakınlarındaki huzurevinde kamu yararına hizmette bulunacak

10 Nisan 2014 15:22

Vergi yolsuzluğu davasından dolayı mahkûm olan 77 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, cezasını 9 ay boyunca huzurevinde çalışarak dolduracak.

4 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak yaşından dolayı hapis yerine kamuda çalışma cezası talep eden Berlusconi'nin, huzurevinde engelli yaşlılara bakacağı ifade edildi. Eski İtalya Başbakanı'nın, 4 yıldan 1 yıla indirilen cezası gereği 9 ay boyunca gece saat 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar dışarıya çıkamayacağı belirtildi. Bir İtalyan gazetesinin adli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Berlusconi haftada bir gün sabah ya da öğleden sonra, Milano yakınlarındaki huzurevinde kamu yararına hizmette bulunacak. Mahkemenin önümüzdeki günlerde cezanın şekli konusunda nihai kararını vereceği ifade edildi.

 

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