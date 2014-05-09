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Dünya

Berlusconi huzurevinde işbaşı yapıyor

Eski Başbakan, Alzheimer hastalığından muzdarip olanların kaldığı bölümde, sabah mesaisinde görev yapacak

09 Mayıs 2014 13:15

Vergi kaçakçılığından aldığı hapis cezası zorunlu sosyal hizmete çevrilen İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, Milano'daki bir huzurevinde çalışmaya başlıyor.

77 yaşındaki Silvio Berlusconi önce hapse mahkum olmuştu. Yaşı nedeniyle cezaevine girmeyen Berlusconi'nin cezasının 10 ay zorunlu hizmetle infaz edilmesine karar verilmişti.

Milano yakınlarındaki Cesano Boscone'de bulunan Sacra Famiglia Bakım ve Huzurevi yetkilisi Paolo Pigni, Berlusconi'nin saat 09.45'te işbaşı yapacağını açıkladı.

Eski Başbakan, Alzheimer hastalığından muzdarip olanların kaldığı bölümde, sabah mesaisinde görev yapacak.

Silvio Berlusconi, mahkumiyeti uyarınca haftada en az 4 saat zorunlu sosyal hizmette bulunacak.

Berlusconi 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 ve 2008–2011 yılları arasında 4 kez İtalya'nın başbakanlığını yaptı.


Deutsche Welle Türkçe

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