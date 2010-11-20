Berlusconi heykele penis ekletti

T24 - İtalya Başbakanı'nın Roma dönemine ait mermer Mars ve Venüs heykellerinin eksik parçalarını tamamlatması tepki çekti.





Yaklaşık 100 yıl önce Roma yakınlarındaki kazılarda bulunan heykeller bir süre Roma Müzesi'nde sergilendikten sonra İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin rezidansına nakledilmişti.

Savaş tanrısı Mars'ın penisi, aşk tanrıçası Venüs'ün ise eli eksikti. Ancak sanat uzmanları Berlusconi'nin bu uzuvların eklenmesi talimatını estetik açıdan uygunsuz buldu.

Eserlerin bulundukları gibi korunması gerektiğini belirten uzmanlar, eksik parçaların eklenmesinin hem zevksizlik hem de bunları yapan dönemin sanatçılarına saygısızlık olduğu görüşünde.

Uzmanlardan biri, İtalyan hükümetinin talimatıyla Çinli restoratörlere bu konuda danışmanlık yapan İtalyan restoratörlerin, restore edilen eserdeki eski ve yeni unsurların gizlenmemesi öğüdü verdiklerini hatırlattı.

Ancak Berlusconi'nin taleplerinin bu konudaki kurallara galip geldiği anlaşılıyor.

Berlusconi ayrıca bu konuda gelebilecek tepkileri hesap etmiş olmalı ki, tamamlanan uzuvlar takılıp çıkarılabilir şekilde tasarlandı.

Bahçesindeki bu iki eserin restorasyonu için 100 bin dolar harcayan Berlusconi'nin, kemer sıkma politikaları çerçevesinde İtalya'nın gelecek yılki güzel sanatlar bütçesinde yüzde 40 kesinti yapmış olması da tepki doğurdu.



