-BERLUSCONİ HAKKINDA YENİ İDDİA ROMA (A.A) - 03.11.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, eskortluk yapan bir kadınla daha ilişkisi olduğuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Berlusconi, Ruby lakaplı Faslı eskort Kerime El Mahrug yüzünden yaşadığı sıkıntının yankıları sürdüğü bir dönemde, bu kez de Sicilya'da benzer bir iddiayla gündeme geldi. Eskortluk yapan 28 yaşındaki Nadia Macri'nin, geçtiğimiz günlerde Palermo Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede, Berlusconi ile birlikte olduğunu ve kendisinden 10 bin avro para ile bazı hediyeler aldığını söylediği belirtildi. İtalya başbakanı ile hem Milano yakınlarındaki Arcore'de hem de Sardunya adasındaki villalarında birlikte olduğunu ileri süren Macri'nin, Berlusconi ile ilişkisi hakkında bilgiler verdiği kaydedildi. Macri ayrıca, Berlusconi kabinesinin Kamu İşleri ve İnovasyon Bakanı Renato Brunetta'nın da para karşılığı birlikte olduğu kişiler arasında bulunduğunu öne sürdü. Brunetta ise söz konusu iddiayı yalanlayarak, bu kişinin yaklaşık dört yıl önce bir konferans sırasında kendisiyle tanıştırıldığını, ağlayarak aile sorunlarını aktarıp yardım istediğini, bunun ötesinde bir tanışıklıkları olmadığını söyledi. Macri'nin ifadesinin, itirafçı Perla Genovese'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Palermo Cumhuriyet Savcılığı'nın uyuşturucu ticaretine ilişkin yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde alındığı öğrenildi. Palermo Savcılığının söz konusu ifadeleri, Berlusconi'nin televizyon kanallarından İtalia 1'in Genel Yayın Yönetmeni Emilio Fede ile reklam ajansı sahibi Lele Mora hakkında ''fuhşa teşvik'' iddiasıyla açılmış soruşturma dosyasına eklenmek üzere Milano Cumhuriyet Savcılığına ilettiği kaydedildi.