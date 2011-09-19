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Dünya

Berlusconi hakim karşısında ROMA (A.A) 

19 Eylül 2011 18:57

-Berlusconi hakim karşısında ROMA (A.A) - 19.09.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İngiliz avukat David Mills'e 1990'lı yıllarda hakkında açılan davalarda yalan söylemesi için 600 bin dolar rüşvet verdiği iddialarına dayanan davanın 12. duruşmasına katıldı. Milano adliyesindeki duruşmaya yerel saatle 11.00 sularında gelen Başbakan Berlusconi, mahkemeye girişinde kendisini bekleyen gazetecilere "Ben iyiyim ama siz kötü gözüküyorsunuz" diyerek şaka yaptığı bildirildi. Mahkemede iki buçuk saat kalan Berlusconi, davanın Ekim ayı sonlarında bir tarihe ertelenmesiyle, herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Başbakan Berlusconi'nin son günlerde başını ağrıtan bir diğer konu ise Napoli Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen ve kamuoyunda ''Tarantini soruşturması'' olarak bilinen süreç. Berlusconi'nin, Eylül 2008-Mayıs 2009 döneminde evindeki partilere gelen genç kızlara partilerde neler giymeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini anlattığı yeni ses kayıtlarının ortaya çıkması, savcıların genç kızların bazılarına İtalya Başbakanı ile birlikte olmaları için para ödendiğini ileri sürmesi, İtalyan medyasının bir numaralı gündem maddesi. Ortaya çıkan telefon dinleme kayıtları yüzünden başbakanın istifasını isteyen muhalefet liderleri, İtalyan hükümeti emrindeki uçakların Berlusconi'nin Sardunya, Milano ve Roma'daki rezidanslarında düzenlendiği iddia edilen partilere genç kadınları taşıyıp taşımadığının soruşturulmasını talep etti. Berlusconi'nin partisi, Özgürlükçü Halk Partisi'nin (Pdl) meclis grup başkanvekili Fabrizio Ciccihitto da Napoli savcılarınca Tarantini soruşturmasında ifade vermeye çağrılan ancak buna yanaşmayan Berlusconi için meclise zorla götürülmesine yönelik bir talebin gelmesi durumunda, bunun parlamento tarafından geri çevrileceğini söyledi.

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