Berlusconi: Güzel kızlara kapımız açık

T24 -

Berlusconi, bugün Roma'da Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa ile iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşmasını imzaladığı sırada da kendini tutamayarak, espri yaptı.Berişa'nın Arnavutluk'un İtalya'ya yönelik yasa dışı göçle mücadelede kararlılığını vurgulama amacıyla "Arnavutların ölmesini istemiyorum. İtalya'ya cani tiplerin gelmesini istemiyorum" dediği sırada lafa karışan Berlusconi, esprili bir üslupla, "Güzel kız getirecek olanlara tabii ki bir kıyak geçeriz" diye konuştu.Berlusconi, konuk başbakana basının huzurunda el sıkıştıkları sırada da takıldı.Berişa, Berlusconi'yle el sıkışıp objektiflere bakarken, "İşte bu günün en güzel fotoğrafı" dedi.Berlusconi ise Berişa'ya, ön sıradaki kadın gazetecileri işaret ederek, "Şunlardan biri olaydı çok daha güzel olurdu" karşılığını verdi.Berlusconi, mütebessim bir edayla eşiyle boşanma davalarını da ima ederek, "Malumunuz artık bekarım" diye de ekledi.