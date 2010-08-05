-BERLUSCONI GÜVENOYU SINAVINI ATLATTI ROMA (A.A) - 04.08.2010 - İtalya'da iç çekişmelerle boğuşan Silvio Berlusconi başbakanlığındaki merkez sağ koalisyon, Temsilciler Meclisi'ndeki kritik güven oylamasını atlatmayı başardı. Siyasal ve finansal çıkar sağlama amacıyla P3 adlı bir gizli örgüt oluşturma iddiasıyla soruşturmaya maruz kalan Adalet Bakan Yardımcısı Giacomo Caliendo'nun yetkilerinin elinden alınması istemiyle muhalefetin verdiği önerge Temsilciler Meclisi tarafından reddedildi. 229'a karşı 299 oyla reddedilen önergenin oylanması sırasında, 75 milletvekili çekimser kalmayı yeğledi. Koalisyonun en önemli ortağı Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) ile Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini yanlısı parlamenterlerin ÖHP'den ayrılarak oluşturdukları Gelecek ve Özgürlük Partisi (GÖP) arasındaki gerilim oylama sırasında da kendini hissettirdi. Kuzey Birliği Partisi (KBP) Grup Başkanı Marco Reguzzoni'nin önergenin reddini isteyen konuşma yaptığı sırada, ÖHP milletvekili Marco Martinelli'nin elindeki oy pusulasını GÖP'lü Aldo Biagio'nun yüzüne fırlatmasının gerilimi tetiklediği gözlendi. Oturumu yöneten Fini de Martinelli başta olmak üzere tartışmaya karışan milletvekillerine müdahale etmek zorunda kaldı. KBP Genel Başkanı Umberto Bossi, GÖP'lü milletvekillerinin çoğunun çekimserliği yeğlediği oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Oylama sonucu koalisyonun halen ayakta olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla şu an için sandığa gidilmesine gerek yok" dedi. Bossi, Berlusconi'yle mevcut koalisyonun sürdürülmesinden başka hiçbir hükümet senaryosuna sıcak bakmadıklarını da anımsatarak, "KBP, Berlusconi'yle koalisyonu sürdürmekten yanadır. Önümüzdeki süreçte hükümetin düşmesi gibi bir durum yaşandığında da Berlusconi'ye sadakatimiz devam edecektir. Teknokratlar hükümeti ya da başka seçeneklere kesinlikle karşıyız. Gerekirse sandığa gitmekten de kaçınmayız" diye konuştu. Başbakan Berlusconi, oylama öncesinde yaptığı değerlendirmede, GÖP'ün çekimser kalma kararı almasını eleştirerek, "Önümüzde oldukça dar bir yol var. Bir kaza olursa hemen sandığa gidilir" uyarısında bulunmuştu. Caliendo aleyhinde verilen önergenin reddi sayesinde hükümetin güvenoyu almayı başarmasına karşın, ÖHP ile GÖP arasındaki tartışmaların yaz döneminde de sürmesi bekleniyor.