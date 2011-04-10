-BERLUSCONİ: GÖÇMENLER TUNUS'A GÖNDERİLECEK FLORANSA (A.A) - 09.04.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kaçak göçmen akınına uğrayan Lampedusa adasındaki göçmenlerin günde iki uçakla Tunus'a geri gönderileceğini söyledi. Lampedusa adasına 10 gün içerisinde ikinci ziyaretini gerçekleştiren Berlusconi, yaptığı açıklamada daha önceki ziyaretinde verdiği "adayı göçmenlerden boşaltma" sözüne atıfta bulunarak, "Devlet olarak sözümüzü tuttuğumuzu gördünüz" dedi. Hafta başında Tunus ile yaptıkları anlaşmaya dayanarak, bu anlaşmadan sonra gelen göçmenleri Tunus'a geri göndermelerin hız kazanacağını belirten Berlusconi, "Pazartesi'den itibaren göçmenler günde iki uçakla Tunus'a geri gönderilecek" diye konuştu. Kaçak göçmen konusunun Avrupa'nın sorunu olduğunu dile getiren başbakan, "Bunu şimdiye kadar gelen 25 bin göçmen için demiyorum. Ancak yeni gelişler mutlaka olacaktır. Çünkü, şu anda Libya'da bir savaş var" ifadelerini kullandı. Berlusconi, kaçak göçmen akınını önlemek adına Tunus'a gerekli desteğin sağlanacağını, bununla birlikte İtalyan savaş gemilerinin de uluslararası sularda denetimlerde bulunacağını söyledi. Fransa ile hafta içinde gerilen ilişkilere de değinen Silvio Berlusconi, şunları kaydetti: "Fransa ile yakında anlaşma yapacak olmamız, iyi bir şey. Paris, şunu iyi bilmeli ki, buraya gelenlerin yüzde 80'i Fransa'daki yakınların yanına gitmek istiyor. Biz onları 6 ay süreyle tutabiliriz. Ancak 6 ayın sonunda, onlar Fransa'ya gitmekte özgür olacaklar."