Berlusconi: Fini'yi partiden görmüyoruz

T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, geçen yıl oluşturduğu Halkın Özgürlüğü Partisi'nin kurucularından Gianfranco Fini'yle tartışmasına karşın, lideri olduğu merkez sağ koalisyonun ülkeyi yönetmeyi sürdüreceğini söylüyor.



Silvio Berlusconi ve onun partisinden bazı yetkililer dün, kendileriyle görüş ayrılığına düşmekle suçladıkları Fini'ye, meclis başkanlığından istifa etme çağrısı yapmışlardı.



Gianfranco Fini'ye sadık bazı milletvekilleri ise kendilerini artık Halkın Özgürlüğü Partisi'nin bir üyesi olarak görmediklerini söylediler.



Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama yapan Başbakan Silvio Berlusconi ise "Herhangi bir risk yok. Mecliste çoğunluğumuz var" dedi.



Ülkede koalisyon hükümetinin görevini sürdürmesi için meclisin alt kanadında 316 milletvekilinin desteğine sahip olması gerekiyor.



Mecliste yapılan bazı oylamalarda 344 milletvekili iktidar lehine oy kullanabiliyordu.



Gianfranco Fini'nin ise 50 kadar milletvekilinin desteğine sahip olduğu sanılıyor.



'Siyaset anlayışları farklı'

Gianfranco Fini'yle Silvio Berlusconi arasındaki tartışmanın temel nedeni, Fini'nin siyaset ahlakı anlayışının Berlusconi'den farklı olması.

Fini geçmişte, haklarında dava açılan siyasetçilerin göreverinden istifa etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Gianfranco Fini ayrıca Berlusconi'yi, adli soruşturmalarda telefon konuşmalarının dinlenmesiyle ilgili haberlerin yayınlanmasını sınırlandırmaya yönelik yasa tasarısının kapsamını daraltmaya zorlamıştı.

Silvio Berlusconi geçmişte defalarca yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanmış bir siyasetçi.

Ancak Berlusconi yargılandığı davalarda hep aklandı ve yanlış birşey yapmadığını söylüyor.

Silvio Berlusconi'yle Gianfranco Fini arasında yaşanan son tartışma ise 2013'e kadar görevde olan Berlusconi hükümetinin bu tarihten önce çökebileceği yolunda spekülasyonları artırdı.

Fini son gelişmeler sonrası meclis başkanlığından istifa etmeyeceğini, kendisini istifaya zorlamanın Berlusconi'nin işi olmadığını söyledi.

Halkın Özgürlüğü Partisi 2009'da, Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia ile Gianfranco Fini'nin lideri olduğu Ulusal İttifak'ın birleşmesiyle kurulmuştu.

İki parti, küçük ortakları Kuzey Ligi'yle birlikte hükümette.

Gianfranco Fini siyaseten, İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'ninkine yakın bir ideolojiye sahipti.

Ancak Fini son 10 yılda merkeze kaynış ve Mussolini'nin geçmişte izlediği politikalarla arasına mesafe koymuştu.