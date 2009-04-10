Berlusconi evini depremzedelere açtı!

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu hafta meydana gelen depremde evsiz kalanları evlerinde ağırlayabileceğini söyledi.



Berlusconi (72), L'Aquila kentindeki depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen devlet töreninden sonra gazetecilere, "Ben de elimden gelen yardımı evlerimin kapısını açarak yapabilirim" diye konuştu.



Forbes dergisinin İtalya'nın en zengin ikinci kişisi belirlediği Berlusconi'nin Milano yakınlarında bir malikanesi, Riviere kıyılarında yazlıkları, Maggiore'da bir göl evi ve başkent Roma'nın merkezinde bir dairesi ile başka birçok mülkü bulunuyor.



İtalya'da geçen Pazartesi 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem yüzünden yaklaşık 17 bin kişi çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.



