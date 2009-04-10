T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlusconi evini depremzedelere açtı!

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu hafta meydana gelen depremde evsiz kalanları evlerinde ağırlayabileceğini söyledi.

10 Nisan 2009 03:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu hafta meydana gelen depremde evsiz kalanları evlerinde ağırlayabileceğini söyledi.

Berlusconi (72), L'Aquila kentindeki depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen devlet töreninden sonra gazetecilere, "Ben de elimden gelen yardımı evlerimin kapısını açarak yapabilirim" diye konuştu.

Forbes dergisinin İtalya'nın en zengin ikinci kişisi belirlediği Berlusconi'nin Milano yakınlarında bir malikanesi, Riviere kıyılarında yazlıkları, Maggiore'da bir göl evi ve başkent Roma'nın merkezinde bir dairesi ile başka birçok mülkü bulunuyor.

İtalya'da geçen Pazartesi 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem yüzünden yaklaşık 17 bin kişi çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24