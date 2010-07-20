-BERLUSCONİ ESPRİLERİYLE MUHALEFETİ KIZDIRDI ROMA (A.A) - 20.07.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin dün Como yakınlarındaki Novedrate beldesindeki özel üniversiteyi ziyareti sırasında yaptığı espriler muhalefeti kızdırdı. Berlusconi'nin genç kızların mezuniyet törenine katıldığı sırada yaptığı esprilerde, Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Rosy Bindi ile Değerler İtalyası Partisi Genel Başkanı Antonio Di Pietro'yu hedef almış olduğu ortaya çıktı. Basına sızan bilgilere göre, Berlusconi, etrafının genç mezunlarla sarılı olduğu esnada, Bindi'nin bir kadın olarak güzel sayılamayacağı imasında bulunarak, "Beni hep, etrafı beyinsiz güzel kızlarla kuşatılmış olmakla suçluyorlar. Halbuki siz de görüyorsunuz, buradaki güzel kızların tümü son derece yüksek notlar alarak mezun olmuşlar. Bunların Rosy Bindi'ye benzer bir yanları yok" dedi. Berlusconi'nin kendisinin en önemli muhalifi konumundaki eski savcı Di Pietro'nun ise üniversite eğitimini espri konusu yaparak, "Ben okurken, benim okuduğumu tüm apartman bilirdi. Derslerim aksamasın diye tüm apartman gürültü yapmamaya dikkat ederdi. Sınavlarımı geçince de hep birlikte kutlama yapılırdı. Di Pietro'nun memleketinde onun üniversiteyi bitirdiğinden kimsenin haberdar olmaması doğrusu çok ilginç" diye konuştuğu öğrenildi. Hristiyan demokrat kökenli bir siyasetçi olan 59 yaşındaki Bindi, Berlusconi'nin sözlerine karşılık, "Öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı kutluyorum. Başbakanın sözlerini ise üzüntüyle karşılıyorum. Bu tür kabalıkları sürekli tekrarlar hale gelmesini, imparatorluğunun artık sona ermek üzere olduğunun sinyali olarak yorumluyorum" demekle yetindi. Eski savcı Di Pietro da "Berlusconi, benim hayat hikayemle dalga geçeceğine, dokunulmazlık zırhına bürünmeyi bıraksın. Bu son sözleri için de ona dava açabilirim. Cesareti varsa mahkemede görüşelim. İtalyancayı da hukuku da kim daha iyi biliyormuş ortaya çıksın" dedi. Berlusconi ise Bindi ve Di Pietro'nun tepkilerini, "sol kesimde espri yeteneği bulunmadığının göstergesi" olarak değerlendirdi. Bindi ile ilgili sözlerinde bir kabalık bulunmadığını savunan Berlusconi, "Ben siyasete atılmak için Rosy Bindi'ye benzemenin şart olmadığını ifade ettim. Bunun iyi veya kötü olduğunu söylemedim" diye konuştu.