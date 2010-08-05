Berlusconi: Erken seçime hazırlıklı olun!

T24- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 2008'deki genel seçimin galibi merkez sağ koalisyon bünyesindeki iç çekişmelerin erken seçimi de gündeme getirebileceği uyarısında bulundu.





Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini yanlısı milletvekillerinin dün güven oylamasında çekimser kalmalarına tepki gösteren Berlusconi, seçime hazırlıklı olunmasını istedi.





Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP) milletvekillerine dün gece Roma'da verdiği yemek sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yaz dinlenelim, pillerimizi şarj edelim ve seçime hazır hale gelelim. Seçimler üç sene sonra da olabilir, çok daha önce de olabilir. Umudum, hükümetteki birlikteliğin devam etmesidir. Ancak yaşanacak ilk kazada, İtalyanları sandık başına çağırmalıyız" dediği öğrenildi.





Edinilen bilgilere göre, siyasal ve finansal çıkar sağlama amacıyla P3 adlı gizli bir örgüt oluşturma iddiasıyla soruşturulan Adalet Bakan Yardımcısı Giacomo Caliendo'nun yetkilerinin elinden alınması istemiyle muhalefetin verdiği önergenin, dün 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 229'a karşı 299 oyla reddedilmesi Berlusconi'yi rahatlatmadı.





Berlusconi, Fini yanlısı milletvekillerinin ÖHP'den koparak oluşturdukları Gelecek ve Özgürlük Partisi'nin (GÖP), oylamada muhalefetin bir bölümüyle çekimser kalmasını "koalisyon açısından kara bir sayfa" olarak niteleyerek, "Çekimserlik, yasal düzenlemeyle ilgili bir konuda olabilir. Ama ilke ve değerlerle alakalı bir konuda çekimser kalınamaz" dedi.





Muhalefetin önergesinin parlamentodaki çoğunluk tarafından değil, toplam 75 milletvekilinin çekimser kalması sayesinde reddedilebildiğine dikkati çeken Berlusconi, "Parlamentoda mükemmel bir çoğunluğumuz, sağlam bir kabinemiz vardı. İdealist ve genç bakanlardan oluşan ekibimiz, tüm sorunlara mükemmel çözümler üretti. Seçmenlerin desteğini böylesine arkasına almış bir çoğunluğun tartışmalı hale gelmesi hayal bile edilemezdi. Ama maalesef olanlar oldu" diye konuştu.



Berlusconi'nin medyaya da tepki göstererek, "Büyük gazeteler güven oylaması hadisesinde de bize karşı olduklarını göstermiştir. Bu skandal içinde ayrı bir skandaldır. Şimdi uluslararası basının sayfalarında, İtalya'nın güvenilmez bir ülke haline geldiğine dair yorumlar okumaya başlayacağız" dediği öğrenildi.

