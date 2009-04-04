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Dünya

Berlusconi Erdoğan ile konuşurken gecikti

NATO zirvesinin başlangıcında İtalya Başbakanı Berlusconi, Başbakan Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı için karşılama bölümüne gecikti.

04 Nisan 2009 03:00

NATO zirvesinin bugünkü resmi toplantılarının başlangıcında İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı için karşılama bölümüne geç kaldığı bildirildi.

Zirvenin, Almanya'daki Kehl kentindeki törende Almanya Başbakanı Angela Merkel liderleri karşılarken, Merkel'e doğru yürüyen Berlusconi'nin cep telefonu çaldı.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi geride kalıp gecikince, Almanya Başbakanı Angela Merkel olaya el koyarak Berlusconi'ye seslendi

Merkel'e bir el işareti yaparak izin isteyen Berlusconi, uzun süre telefonla konuşunca törene ve liderlerin Almanya'yı Fransa'ya bağlayan Avrupa Köprüsünden Ren nehri üzerinden geçişlerine geç kaldı.

Berlusconi'nin, NATO operasyonlarında görev yapan askerler onuruna saygı duruşunda da yer almadığı gözlemlendi.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile uzun telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmelerin, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO genel sekreterliğine adaylığı konusunu kapsadığı belirtildi.

Öte yandan zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ABD Başkanı Barack Obama ile ikili görüşme yaptığı öğrenildi.

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