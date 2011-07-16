T24 LogoT24 Logo
Dünya

BERLUSCONI DUŞTA DÜŞTÜ MİLANO (A.A)

16 Temmuz 2011 13:46

-BERLUSCONI DUŞTA DÜŞTÜ MİLANO (A.A) - 16.07.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin duş yaparken düştüğü, küçük çaplı bir kafa travması geçiren Berlusconi'nin yorgun ancak iyi olduğu bildirildi. Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo dün gece yaptığı açıklamada, ''Berlusconi duşta düştü ve kafasını çarptı. Çok yorgundu, o hep çok yorgun. Küçük bir kafa travması geçirdi'' dedi. Başbakana düştükten sonra travmatolojik bir tahlil yaptıklarını da belirten doktor, Berlusconi'nin iyi olduğunu kaydetti ve ''Herşey yolunda'' dedi. Zangrillo, biraz ağrısı bulunan Berlusconi'nin hastaneden taburcu olduğunu, ağrı kesici verilen Başbakanın dolaşmaya bile çıktığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24