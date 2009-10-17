Berlusconi de mektupla tehdit edildi

İtalya’da Komünist Mücadelenin Devrimci Tugayları, Başbakan Berlusconi, Meclis Başkanı ve Reform Bakanı’nı mektupla tehdit etti. İstifa etmeleri için bir hafta süre verilen mektupta “Berlusconi halk mahkemesine teslim olsun” denildi.



Komünist Mücadelenin Devrimci Tugayları (KMDT) tarafından La Riformista gazetesine postayla gönderilen mektup, İtalyan güvenlik birimlerine teslim edildi.



Gazetenin genel yayın yönetmeni Antonio Polito, mektubun, dokunulmazlık yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin akabinde 8 Ekim Milano'dan postaya verildiğini belirtti.



Merkez sağın üç liderine 16 Ekim Cuma gününe dek istifa etmeleri için ültimatom verilen tehdit mektubunda, "Siyaseti bırakınız. Başbakan (Berlusconi), kaçınılmaz olarak hüküm giyeceği halk mahkemesine teslim olsun" ibarelerine yer verilmesi dikkati çekti.



'Kendisine artık dur diyoruz'



Dokunulmazlık yasasının iptaline de atıfta bulunan mektupta, "Başbakan, Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında da istifa etmek istemiyor. Kendisine artık dur diyoruz" ifadesi kullanıldı.



KMDT'nin "masumlara da zarar verecek bombalı eylemlere" yeltenmeksizin, Küba'dakine benzer bir silahlı devrim hazırlığında olduğunun ileri sürüldüğü mektupta, "Berlusconi, Fini ve de siyah gömleklilerin yeni önderi Bossi! Yeni bir 8 Eylül yaşanmaması için 16 Ekim saat 23.59'a kadar istifanızı sununuz" çağrısı yapıldı.



Sakozy'de mektupla tehdit edilmişti



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy geçtiğimiz günlerde 2 kez içinde mermi bulunan mektupla tehdit edilmişti.



Mektubu gönderen zanlı bir süre sonra yakalanmıştı.

