-Berlusconi Cumhurbaşkanı Napolitano ile görüşüyor ROMA (A.A) - 08.11.2011 - İtalya'da, merkez sağ hükümetin, 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylamasını Temsilciler Meclisi'nden geçirmesine karşın parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından Başbakan Berlusconi, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile görüşmeye gitti. İtalya'da son günlerde, iktidara destek veren bazı milletvekillerinin Berlusconi'ye karşı tavır alarak, desteklerini çekmesi nedeniyle gözlerin çevrildiği 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasını, iktidar, Temsilciler Meclisi'nden geçirdi ancak meclisteki çoğunluğunu da kaybetti. 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 316 olan salt çoğunluk sayısına ulaşmayarak 308'de kalan merkez sağ iktidarın geleceği, Başbakan Berlusconi ile Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun görüşmesine bağlanmış durumda. Meclisteki oylamanın ardından önündeki kağıda kendisini ''308 oy, eksik 8 dönek vekil'' yazan Berlusconi'nin cumhurbaşkanına istifasını sunmak için gitmediği ifade edildi. Koalisyonun küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi (LN) lideri ve Reform Bakanı Umberto Bossi, Başbakan Berlusconi ile Chigi Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından meclise geçerken gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonrasında ne olacağına cumhurbaşkanının karar vereceğini belirtti.