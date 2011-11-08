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Dünya

Berlusconi çoğunluğu kaybetti  ROMA (A.A)

08 Kasım 2011 20:03

-Berlusconi çoğunluğu kaybetti  ROMA (A.A) - 08.11.2011 - İtalya'da, son günlerde Başbakan Silvio Berlusconi hükümetinin zor günler geçirmesine neden olan 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları mecliste kabul edilirken, oylama sonucunda, oy kullanmayanların sayısının çokluğu Berlusconi'nin parlamentodaki çoğunluğu kaybettiği şeklinde yorumlandı.  Son dönemde iktidara destek veren bazı milletvekillerinin Berlusconi'ye karşı tavır alarak, Özgürlükçü Halk Partisi'nden ayrılmaları nedeniyle gözlerin çevrildiği 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosu, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 308 oyla kabul edildi. Oylamada ret oyu ise çıkmadı.    Oylama sırasında oturuma katılan muhalefet milletvekilleri, bilanço oylamasında oy kullanmadı. Oylamada çıkan sonuca göre 321 parlamenterin oy kullanmadığı ortaya çıktı.  Bu sonuca göre Berlusconi kendisi için kritik bir hale gelen bütçe oylamasını meclisten geçirmeyi başarsa da, son dönemde partisindan ayrılan milletvekilleri nedeniyle çoğunluğunu kaybetti. Berlusconi'nin partisinden 5 milletvekilinin de oy kullanmadığı belirtildi.   Oylama sonrasında söz alan ana muhalefetteki Demokrat Parti (PD) lideri Pierluigi Bersani, hükümete seslenerek, "Artık çoğunluğunuz yok" dedi.  Bu arada, oylama sonrasında Başbakan Berlusconi ile iktidarın küçük ortağı Kuzey Birliği'nin lideri ve Reform Bakanı Umberto Bossi'nin mecliste biraraya geldikleri bildirildi.

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