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Dünya

Berlusconi: Çocuklarım Yahudi ailesi gibi hissediyorlar

Berlusconi, ailesinin durumuna yönelik yaptığı Hitler benzetmesiyle yine gündem yarattı

07 Kasım 2013 19:12

 

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, gazeteci Bruno Vespa'nın kitabı için yaptığı açıklama gündem konusu oldu. Berlusconi, beş çocuğunun kendisine, medya kuruluşunu satıp, İtalya'yı terk etmeyi önerip önermediklerine dair soruya, "Çocuklarım bana, kendilerini Hitler Almanyasındaki Yahudi aileler gibi hissettiklerini söylediler. Gerçekten herkes bize karşı" cevabını verdi.
Berlusconi yargının kendisini siyasi olarak bitirmeye çalıştığını ve sürekli takip ettiğni öne sürdü. İtalyan Senatosunun ay sonunda Berlusconi hakkında karar vermesi bekleniyor. Eski başbakanın kısa süre önce dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Vergi kaçırmaktan yargılanan Berlusconi aynı zamanda reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girmekle de suçlanıyor. Her ne kadar bunga bunga partileri nedeniyle suçlu bulunsa da Berlusconi temyize gitmiş ve hakkındaki suçlamayı reddederek, bunun kendisine yönelik bir kampanya olduğunu belirtmişti.
Silvio Berlusconi, ilk kez Hitler zamanına atıfta bulunmuyor. 2003 yılında da yaptığı Nazi benzetmesiyle, Avrupa Parlamentosu'nda skandala yol açmıştı. Berlusconi, filmde temerküz kampı subayını oynama rolü teklif ettiği Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a bu role çok uygun olduğunu söylemişti.
(Deutsche Welle Türkçe)

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