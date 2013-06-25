Berlusconi: Bu zulme karşı direneceğim

Yargılandığı fuhuş davasında 7 yıl hapis ve kamu görevinden ömür boyu men cezası alan İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'den bir değerlendirme geldi.



İtalya'da, eski Başbakan Silvio Berlusconi, reşit olmadığı dönemde Faslı Kerime el-Mahrug ile para karşılığı ilişkiye girmek ve Mahrug'un tutuklu bulunduğu karakoldan salıverilmesini sağlamaktan yargılandığı davada 7 yıl hapis ve kamu görevlerinden hayat boyu men cezasına çarptırıldı.

Berlusconi'den, kamuoyunda 'Rubygate', 'Bunga Bunga partileri' gibi isimlerle anılan davada verilen cezalarla ilgili bir açıklama geldi.

Eski Başbakan, "Bu zulme karşı direnme niyetindeyim çünkü kesinlikle masumum. İtalya'yı özgür ve adil bir ülke yapma mücadelemden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Bu karar karşısında direneceğinin altını çizen 76 yaşındaki deneyimli siyasetçi, kararın sadece adalet için kötü bir sayfa olmadığını aynı zamanda, görevine inanmış İtalyanlara da hakaret anlamına geldiğini ifade etti.

Merkez sağın çatı partisi Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PDL) lideri Berlusconi, bu kararın kendisini İtalyan siyaset sahnesinden silmek için alındığına da kesin olarak ikna olduğunu kaydetti.

İtalyan siyasetçinin oğlu Pier-Silvio Berlusconi de babasının yargı süreçleriyle ilgili genellikle konuşmadığına dikkati çekerek, cezayı aşırı bulduğunu dile getirdi.