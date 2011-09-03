Berlusconi: Bu b.ktan ülkeyi terk edeceğim

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kenti yönettiği ülkeye “b.ktan” dediği ortaya çıktı. Berlusconi’nin, 36 yaşındaki işadamı Giampaolo Tarantini’yle yaptığı bir telefon konuşması medyaya sızdı.



Berlusconi, konuşmada, kendisine karşı açılan davalardan bıktığını söyleyerek, “Ben şeffafım. Her yaptığım çok temiz. Bana hiçbir suçlama getiremezler. Suç sayılabilecek hiçbir şey yapmıyorum.. Benim ancak becerdiğimi söyleyebilirler, başka da bir şey söyleyemezler” dediği duyuluyor.



İtalyan lider, konuşmasını “Her yere dinleme cihazı koymuşlar. S....de bile değil. Beni hasta eden bu b.ktan ülkeyi terk edeceğim.” şeklinde sürdürüyor. Napoli polisi, işadamı Tarantini ve karısı Angela Devenuto’nun, Başbakan Berlusconi’den Bari’deki fuhuşla ilgili soruşturmada iş birliği yapmak adına zorla para almak suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

