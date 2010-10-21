-BERLUSCONİ BOŞANAMADI ROMA (A.A) - 21.10.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eşi Veronica Lario'yla uzlaşarak boşanma girişiminden sonuç alamadı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Berlusconi'nin Veronica'yla uzlaşarak boşanma ihtimali ortadan kalktı. Milano 9. Aile Mahkemesindeki uzlaşma girişiminden bir sonuç alınamadığı, boşanma davasıyla ilgili duruşmanın aralık ayı ortasına doğru yapılacağı belirtildi. Veronica Lario'nun avukatı Maria Cristina Morelli'nin, birkaç gün önce Milano 9. Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede müvekkili için aylık 3,5 milyon avro nafaka istediği öğrenildi. Tarafların avukatları mayıs ayında mahkeme huzurunda yaptıkları uzlaşma müzakeresinde, aylık 300 bin avro nafaka ile Macherio'daki villanın kullanım hakkının Veronica Lario'ya bırakılması konusunda anlaşma sağlamışlardı. Uzlaşının resmileşmek üzere taraflarca imzalanmasının beklendiği bir dönemde tekrar anlaşmazlığa düşülmesinin sebebi bilinmiyor. Veronica Lario'nun yıllardır ikamet ettiği Macherio'daki villayı eylül ayında boşaltmasının ardından yeniden başlangıç noktasına dönerek aylık 3,5 milyon nafaka talebinde bulunması, boşanma işleminin uzlaşı yerine mahkeme huzurunda ''kavga'' ile olacağının işareti olarak yorumlanıyor. Berlusconi ve Veronica Lario, ilişkilerindeki sorunların ardından 2009'un mayıs ayından bu yana ayrı yaşıyorlar.