Berlusconi birlik, Zapatero destek istedi

T24- Euro Bölgesi’nde yaşanan borç krizi İtalya ve İspanya’da hükümetleri sıkıntıya soktu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, yeni tasarruf paketinin açıklanması öncesinde ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, birlik çağrısı yaparken, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da Euro bölgesini rahatlatmak için Euro Bölgesi'nin güçlü ülkelerinden daha fazla sorumluluk göstermelerini'' istedi.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, piyasalarda Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin ülkeye yayılabileceği endişelerinin yol açtığı zor süreçte birlik çağrısı yaptı.

Berlusconi düzenlediği basın toplantısında, ''Bizim için, İtalya için gerçekten kolay olmayan bir dönem. Hepimizin çıkarı için birlik olmalıyız'' dedi.



Hükümetin istikrarlı ve güçlü olduğuna dikkati çeken Berlusconi, bütçe reformlarının borçların azaltılmasını sağlayacağını vurguladı. Berlusconi, İtalya bankalarının güçlü olduğuna işaret ederek, İtalya ekonomisinin bu yıl faiz dışı fazla vereceğini ifade etti.



Finansal piyasalarda ve özellikle İtalya'da yaşanan son finansal karışıklığın, önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydeden Berlusconi, 30 Haziran'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 40 milyar Euro tutarındaki tasarruf planı sayesinde ülkenin bütçe açığını 2014 yılına kadar dengelemeyi hedeflediklerinin altını çizdi.





Tasarruf planı pazara kadar onaylanacak

Euro Bölgesi'nin Yunanistan'dan sonra en fazla kamu borcuna sahip ülkesi İtalya. İtalya'nın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yaklaşık yüzde 120 ile 1 milyar 900 milyon Euroya ulaştığı belirtiliyor. Ülkenin bütçe açığının GSYH'ye oranı da geçen yıl yüzde 4,6'ya yükseldi.





Yetkililer, tasarruf planının ağustos ayından önce, pazar gününe kadar Parlamentoda onaylanmasını bekliyor.





Öte yandan Avrupa Birliği ekonomi ve maliye bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti de tasarruf planının Parlamentodan geçişini hızlandırmak için toplantının bitişini beklemeden ayrıldı.

Zapatero, güçlü ülkelerden destek istedi

İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, AB Başkanı Herman Van Rompuy ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ''borç sorunu yaşayan ülkelerin durumuna açıklık getirip, Euro bölgesini rahatlatmak için Euro Bölgesi'nin güçlü ülkelerinden daha fazla sorumluluk göstermelerini'' istedi.

''Her ülke üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli özellikle daha güçlü olan ülkeler'' diyen Zapatero, krizin çözümünün sadece ''Avrupa'nın açık, hızlı ve kararlı tutumundan geçtiğini'' savundu. İspanya Başbakanı, Yunanistan'ın borç krizini çözmeye özel bankalarının katılımıyla ilgili ortaya atılan formüllerin uygun bir yol olmadığını ifade etti.



Zapatero, ''İspanya'da yeni hiçbir bilgi yok. Yunanistan'ın borçlarının desteklenebilirliği üzerine bir sorun var. Sorunun merkezinde, özel sektörün, borç krizinin çözümüne yönelik katılım çabalarıyla ilgili tartışmanın açılması var. Bu tartışmanın açılması iyi olmadı ve henüz kapanmadı. İspanya, özel sektörün katılım formüllerinin ciddi, inandırıcı ve güven verici olmadığı taktirde negatif etki yaratacağı yönündeki görüşünü halen koruyor'' açıklamasında bulundu.





Zapatero, İspanya'nın kamu açığını düşürmek için, diğer Avrupa ülkeleri gibi önlemlerini aldığını, kurumsal reformlara başladığını belirterek, ''Bu çabalar birşeylere yaramalı'' dedi.





Bu arada İspanyol resmi haber ajansı EFE, Zapatero ile Van Rompuy görüşmesiyle ilgili aldığı bilgilerde, AB Başkanı'nın mevcut durumu değerlendirmek için gelecek cuma günü Euro grubunda olağanüstü bir zirve organize etmeyi düşündüğünü belirtti.