-BERLUSCONI BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI MİLANO (A.A) - 12.07.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, piyasalarda Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin ülkeye yayılabileceği endişelerinin yol açtığı zor süreçte birlik çağrısı yaptı. Berlusconi düzenlediği basın toplantısında, ''Bizim için, İtalya için gerçekten kolay olmayan bir dönem. Hepimizin çıkarı için birlik olmalıyız'' dedi. Hükümetin istikrarlı ve güçlü olduğuna dikkati çeken Berlusconi, bütçe reformlarının borçların azaltılmasını sağlayacağını vurguladı. Berlusconi, İtalya bankalarının güçlü olduğuna işaret ederek, İtalya ekonomisinin bu yıl faiz dışı fazla vereceğini ifade etti. Finansal piyasalarda ve özellikle İtalya'da yaşanan son finansal karışıklığın, önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydeden Berlusconi, 30 Haziran'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 40 milyar avro tutarındaki tasarruf planı sayesinde ülkenin bütçe açığını 2014 yılına kadar dengelemeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Avro Bölgesi'nin Yunanistan'dan sonra en fazla kamu borcuna sahip ülkesi İtalya. İtalya'nın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yaklaşık yüzde 120 ile 1 milyar 900 milyon avroya ulaştığı belirtiliyor. Ülkenin bütçe açığının GSYH'ye oranı da geçen yıl yüzde 4,6'ya yükseldi. Yetkililer, tasarruf planının ağustos ayından önce, pazar gününe kadar Parlamentoda onaylanmasını bekliyor. Öte yandan Avrupa Birliği ekonomi ve maliye bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Ekonomi Bakanı Giulio Tremonti de tasarruf planının Parlamentodan geçişini hızlandırmak için toplantının bitişini beklemeden ayrıldı.