-Berlusconi beraat etti oğlu yargılanıyor ROMA (A.A) - 18.10.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında devam eden davalardan biri olan ''Mediatrade'' davasından beraat ederken, aynı davada büyük oğlu Pier Silvio ise yargılanmaya devam ediyor. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, kendisine ait ''Mediatrade'' şirketinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davaya bakan hakim Maria Vicidomini, Başbakanın beraat etmesine karar verdi. Berlusconi'nin beraat ettiği davada, vergi kaçakçılığı ile suçlanan büyük oğlu Pier Silvio Berlusconi, ''Mediatrade'' şirketinin sahibi Fedele Confalonieri ve aralarında yapımcı Frank Agrama'nın da bulunduğu 9 kişinin yargılanmasına, 22 Aralık'ta yapılacak duruşmayla devam edilecek. Başbakanın avukatı Nicolo Ghedini de mahkemenin müvekkili hakkındaki kararını son derece yerinde bulduğunu belirterek, "Berlusconi'nin bir ilgisi yoktu" dedi. Ghedini, mahkemenin aynı kararı, oğul Berlusconi için alması gerektiğini de sözlerine ekledi. Mediatrade şirketinin, yabancı televizyonlardan satın alınan program ve filmlerin telif ücretlerini şişirdiği ve vergi kaçırdığı iddia ediliyordu.