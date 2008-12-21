Berlusconi başkanlık sistemine geçiş istedi

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ülkesinde başkanlık sistemini önerdi. Berlusconi, 2008'e ilişkin genel değerlendirme amacıyla dün gece düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın artık devlet başkanının halk tarafından seçileceği bir sisteme geçme zamanının geldiğini savundu.



Merkez sağın iktidarda olduğu bu dönemde başkanlık sistemine geçilmesi yönünde çalışacaklarını duyuran Berlusconi, "İtalya, devlet başkanının halk oylamasıyla seçileceği, başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine geçme olgunluğuna erişmiş durumdadır. Zira anayasa doğrultusundaki mevcut sistem, karar mekanizması açısından İtalya'yı diğer büyük demokrasilere oranla dezavantajlı kılmaktadır" dedi.



Siyasi gözlemcilerin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı olmasını güçlü bir olasılık olarak değerlendirdikleri Berlusconi'nin Noel öncesindeki basın toplantısında bu konuda ip uçları vermesi dikkati çekti.



Berlusconi, merkez sağın kendi yerini dolduracak bir lider arayışına girmesi gerektiğine de değinerek, "Merkez sağın önümüzdeki 4 yıl içerisinde, benim yerimi alabilecek bir lider bulabilmesini temenni ediyorum. Bu, yeni kuşaklardan biri de olabilir. Pek çok genç bakanımız var. İtiraf ediyorum: Ben siyaseti bir türlü sevemedim. Bu işi eğlenceli bulmuyorum" diye konuştu.



Berlusconi, merkez sağ koalisyon olarak 2009'da ilk işlerinin İtalya'da köklü bir adalet reformu yapmak olduğunu da açıkladı.



"Ocak ayında ilk işimiz adalet reformu olacaktır" diyen Başbakan Berlusconi, görev alanlarının net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade etti.



Berlusconi, "Soruşturmaların, savcılar değil, güvenlik birimlerince yapılması sağlanacak. Savcılar sadece iddia makamının avukatı konumunda olacaklar. Gerçekleştireceğimiz reformda en önemli nokta budur" diye konuştu.